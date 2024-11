Como-Lazio, Baroni: “La nostra ambizione passa dal lavoro. I giocatori vanno sostenuti con coerenza”

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha commentato la gara vinta che ha consentito ai biancocelesti di agganciare Atalanta e Fiorentina al terzo posto in classifica ai microfoni di DAZN.

Baroni: “Importante l’aspetto mentale”

Risultato chiaro e non scontato. Che effetto fa stare in quel punto della classifica?

“Non vedo bene senza occhiali. Siamo contenti. La squadra è lì con ottime prestazioni, attraverso un bel gioco e sta lavorando forte, cercando di creare un’identità forte. La nostra ambizione passa attraverso il lavoro, perché solo tramite esso possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. La squadra ha giocato con personalità, sapevamo che era una partita difficile e abbiamo cambiato l’inerzia a nostro favore, aggredendoli e giocando in verticale. Devo fare i complimenti alla squadra”.

Sembra che ci sia una connessione particolare tra lei e la squadra.

“I giocatori vanno sostenuti con coerenza, dandogli delle opportunità. Ci sono dei momenti, c’erano dei giocatori in campo non in perfette condizioni, qualche assenza, e c’era da gestire la partita, perché sono partite che si riaprono. Ho visto tante partite del Como e sapevo quanto fosse complicato. L’abbiamo affrontato nella maniera giusta, con una grande prestazione di personalità, compattezza e sacrificio”.

La bellezza di questa Lazio da cosa dipende?

“Quando esprimi e fai qualcosa con piacere. Avere un nome importante diventa limitativo senza lavoro. Dobbiamo sempre migliorarci, voglio una squadra che dia emozione. Se giochi con questo sentimento diventa visibile. Credo che sia giusto dare tutto”.

Lei non si sbottona mai ha esultato nel gol di Pedro, inizia a gioire anche lei.

“Esulto con loro, così come mi arrabbio. Per me è importante molto l’aspetto mentale. L’esultanza era per condividere con loro questa gioia. Volevo ricordare e fare le condoglianze alla famiglia di Flavio. Voglio dedicare la vittoria a questo ragazzo che non ha avuto una vita facile e che spesso è stato con noi”.