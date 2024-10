La Juve a stelle e strisce si salva dalla sconfitta: altra serata da horror per la difesa (2-2)

Serata non di certo da incorniciare per la Juventus, fermata in casa da un ottimo Parma.

Vuoi per l’imminente arrivo di Halloween, ma la settimana della difesa della Juventus è davvero da horror. I bianconeri passano da un solo gol subito in otto gare a ben 6 in soli tre giorni, numeri contrastanti che mettono a nudo la fragilità rimarcata dall’assenza del pilastro Bremer, con un Danilo lontano anni luce da quello visto nelle passate stagioni. Non soli demeriti, ma anche meriti degli emiliani, arrembanti nella prima frazione, tanto da chiudere con una rete di vantaggio. Appena tre minuti e subito gol degli ospiti. Triangolo: traversone di Bernabé, tocco di Balogh e colpo di testa di Del Prato. Dopo un gol incredibile divorato da Vlahovic, altro errore pesante per lui, arriva il pari bianconero con Weston McKennie, pronto a finalizzare un cross di Weah. Nel finale della prima frazione è Sohm a regalare un nuovo vantaggio al Parma, con assist di Man.

Thiago Motta trova l’America, non solo per la prestazione positiva dei due nazionali statunitensi, ma anche per un’altra serata straripante di Francisco Conceição, autore dell’assist che mette in porta Weah per la rete del 2-2. Dopo è solo possesso sterile, con una Juventus che appare stanca e rischia addirittura il colpo del ko, con Charpentier fermato da Di Gregorio, e poi con Almqvist. All’ultimo secondo è Delprato ha strozzare l’urlo dello Stadium, ma termina in pari. Se quello di Milano è un punto guadagnato, quello di stasera è soltanto un punto da amaro in gola, con i due punti persi più pesanti di quello racimolato. Così come con il Cagliari, così come il Parma, le sirene d’allarme cominciano a suonare: la Juventus deve ritrovarsi e deve farlo subito. Buona serata per la formazione di Pecchia, che esce a testa altissima dalla trasferta torinese.

Juventus-Parma, risultato e tabellino

2-2

Reti: 2′ Del Prato, 30′ McKennie, 38′ Sohm, 49′ Weah

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Cabal (58′ Savona); Locatelli, Thuram (83′ Fagioli); Conceicao, McKennie (70′ Koopmeiners), Weah (58′ Yildiz); Vlahovic. All. Thiago Motta.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Hainaut, Delprato; Keita (45′ Hernani (73′ Camara), Bernabè; Man (83′ Cancellieri), Sohm, Mihaila (67′ Almqvist); Bonny (67′ Charpentier). All. Pecchia