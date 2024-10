Juventus – Parma, le scelte di Thiago Motta | Le formazioni

La Juventus ospita il Parma, i bianconeri cercano la vittoria dopo il pari ottenuto nel derby d’Italia. Thiago Motta si affida in attacco a Vlahovic, dal numero 9 si attendono gol e prestazione da top player. Una Juve a caccia della vittoria per proseguire il cammino in campionato.

Juventus – Parma, le formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Weah; Vlahovic. All. Thiago Motta.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.