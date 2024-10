Dopo la doppietta di San Siro potrebbe partire nuovamente dalla panchina Kenan Yildiz. Altra occasione per l’autore del momentaneo 1-2 di Milano, Weah. In mezzo al campo spazio per Thuram, accanto a Locatelli. In difesa riposa Kalulu, ci sarà Gatti con Danilo al centro. Nel Parma c’è Benedyczak a disposizione, ma non tra i titolari.

Juventus-Parma, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Weah; Vlahovic. All. Thiago Motta.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.