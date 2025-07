Chelsea-PSG, le probabili formazioni e dove vederla

Siamo giunti all’ultimo atto della prima, storica edizione del Mondiale per Club FIFA: Chelsea e PSG si contenderanno il trofeo al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Maresca ha intenzione di puntare nuovamente sull’attacco che ha superato il Fluminense in semifinale, con Joao Pedro come unico terminale; Luis Enrique è propenso a confermare l’11 standard, con l’attacco formato da Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. La partita, in programma domenica 13 luglio alle 21:00 (ora italiana), verrà trasmessa su DAZN e Canale 5.

Chelsea-PSG, le probabili formazioni

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro. All.: Maresca

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All.: Luis Enrique