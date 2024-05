Juventus, Rabiot può andar via in estate | Gudmundsson o Koopmeiners per sostituirlo?

La Stampa parla di separazione tra la Juventus e Rabiot a fine stagione, col ragazzo in scadenza di contratto che non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con i bianconeri. Nella partita di Roma di domenica potrebbe iniziare il suo ultimo mese in bianconero. La Juve ragiona sul suo stipendio e sul rendimento altalenante e non viene considerato più intoccabile. Il Manchester United lo segue e lo corteggia come svincolato da prendere a peso d’oro.

Gudmundsson la prima idea per sostituirlo, ma occhio anche a Koopmeiners

E’ chiaro che in quella zona di campo la Vecchia Signora dovrà intervenire per alzare il livello e per rimpiazzare quello che per rendimento è stato il miglior centrocampista dell’era Allegri. I primi nomi sul taccuino di Giuntoli sono gli stessi da qualche mese, da prima che la permanenza del centrocampista francese fosse messa in discussione: Gudmundsson e Koopmeiners. Entrambi hanno un costo superiore ai 30 milioni di euro, forse qualcosa di più per quanto riguarda l’olandese, ma la Juventus non vuole mollare la presa.

La scelta tra i due sarà dettata innanzitutto da ragioni tecniche e probabilmente verrà presa assieme all’allenatore scelto per la prossima stagione, poi saranno valutate anche le questioni economiche. Il talento del Genoa resta il favorito per costi di operazione e di ingaggio, ma occhio alle sorprese.