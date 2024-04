A Torino continuano a muoversi in vista del prossimo mercato. La Juve ha in previsione un colpo di mercato a centrocampo e proverà ad andare a prendere, nello specifico, un giocatore che già conosce la Serie A. Il favorito è Teun Koopmeiners, calciatore olandese in forza all’Atalanta.

Juventus, obiettivi Koopmeiners e Samardzic

Tra gli obiettivi della Madama ci sono soprattutto Koopmeiners e Samardzic, centrocampisti di qualità che conoscono bene il campionato italiano viste le loro esperienze con Atalanta e Udinese. Il nerazzurro è valutato dalla Dea circa 60 milioni di euro. Il calciatore, oltre ai bianconeri, piace anche al Liverpool, che sarebbero pronti ad accontentare i nerazzurri dal punto di vista economico, a differenza della Juve che è in difficoltà economiche.

Intanto in questa stagione, Koopmeiners ha disputato un buon campionato. Il centrocampista dell’Atalanta ha giocator nel campionato italiano 29 match segnando 11 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 4 match con 3 gol in Coppa Italia oltre a 9 match con un assist in Europa League. Un ruolino niente male per il classe 1998 arrivato in Italia nel 2021.