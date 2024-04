Juventus, il futuro di Allegri passa da Roma | Le ultime sul tecnico bianconero

Con un terzo posto ancora da difendere dopo l’improvviso calo avuto a partire da Gennaio, la Juventus è chiamata a dimostrare di avere ancora la fame di vittorie che l’aveva contraddistinta nell’ultimo decennio e che ora sembra aver perso. Per poter invertire questo trend negativo, Massimiliano Allegri dovrà riuscire ad ottenere più vittorie possibile in quest’ultimo mese, sia per poter riportare a Torino la Coppa Italia, la cui finale si terrà all’Olimpico il 15 maggio, sia per rimanere sulla panchina bianconera che potrebbe sostituirlo a fine stagione con Thiago Motta.

Juventus-Allegri: sarà addio?

È ormai nota la volontà della Juve di portare sulla propria panchina Thiago Motta, che in questa stagione ha trascinato il Bologna fino al quarto posto e che adesso si trova a soli due punti proprio dalla squadra di Allegri, la cui permanenza nel club bianconera sembra essere tutt’altro che assicurata nella prossima stagione.

Saranno le ultime cinque partite a decretare il futuro di Max Allegri, e giocherà un ruolo fondamentale soprattutto la finale di Coppa Italia, il cui esito sarà probabilmente il fattore più determinante sulla scelta della dirigenza. Inoltre, ad oggi, Thiago Motta non sembrerebbe intenzionato a rinnovare con i rossoblù, ma l’eventuale qualificazione in Champions degli emiliani potrebbe far cambiare idea all’ex centrocampista.