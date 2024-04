Saelemaekers pareggia Payero: solo un punto per il Bologna, ora la Roma spera

I rossoblu, per andare in fondo ad una stagione memorabile e mettere la ciliegina a forma di Champions League su questa torta dolcissima, e i bianconeri, per l’ultimo colpo di reni del neo allenatore Fabio Cannavaro nel tentativo di salvare la stagione più deludente degli ultimi 28 anni di Serie A per i friulani: Bologna e Udinese si sono date battaglia per la 34esima giornata, un goal e un punto ciascuno al termine dei 90 minuti.

Inizia con un grande possesso la squadra di Thiago Motta nei primi minuti del match (3 corner per i rossoblu nei primi 7 minuti), mentre l’Udinese aspetta il momento giusto per ripartire: compatta con la difesa a 5 in fase di non possesso. Poche emozioni nei primi 45 di gioco: tanta intensità e parecchi falli. Fulmine a ciel sereno per il Bologna allo scadere della prima frazione di gioco: scoccato il primo minuto di recupero, Freuler perde una palla velenosa a metà campo e l’Udinese saetta veloce verso l’area avversario, con il tiro di Lucca deviato che diventa un assist al bacio per Payero, bravo a seguire tutta l’azione, che in mezzo all’area insacca Skorupski disattento. I friulani in vantaggio al 45+1 con l’unico tiro in porta del primo tempo. Finale di primo tempo fulmineo dunque, dopo 45 minuti di calma totale: si va a riposo con l’Udinese avanti.

L’arcobaleno di Saelemaekers nega la prima gioia di Cannavaro: 1-1 al Dall’Ara

Nel secondo tempo con l’ingresso in campo di Orsolini al posto di El Azzouzi inizia forte il Bologna: sempre ordinatissima tuttavia l’Udinese. Unico squillo rossoblu il tiro al 59esimo di Ndoye, facile però per Okoye. Lo spartiacque della partita al 64esimo: contropiede lampo dei friulani con Pereyra per Samardzic, che, lanciato verso l’area, viene steso da Beukema: secondo giallo e Bologna in 10 per gli ultimi 30 minuti di gioco.

Il nervosismo sale nel corso del secondo tempo: sono 9 i cartellini gialli nella sola seconda frazione di gioco. Ma ecco l’arcobaleno rossoblu al 78esimo: calcio di punizione dalla trequarti di Saelemaekers che gonfia la rete alle spalle di Okoye, uscito male non avendo calcolato bene la traiettoria del pallone. Udinese freddata a poco più di 10 minuti dalla fine. Spinge forte quindi il Bologna sempre con il solito Saelemaekers, che dal limite dell’area spara di poco sopra la traversa al 89esimo. Ultimi due minuti di fuoco per l’Udinese che ci crede ancora: al 94esimo Davis trovato bene in area spara dritto sul secondo palo e Brenner sulla ribattuta non riesce a centrare lo specchio, con la palla che esce a centimetri dal palo.

Finisce quindi in parità una partita equilibrata con un buon Bologna (sfortunato in più occasioni a non centrare lo specchio), ma con soprattutto un’ottima Udinese che nel finale va a centimetri dai primi tre punti con Fabio Cannavaro in panchina. Bologna così che rimane saldo al quarto posto a +5 dalla Roma, in attesa delle partite delle 18:00 di Atalanta e Roma, e Udinese che si riavvicina a meno due dalla quartultima in classifica: ma da Bologna i bianconeri hanno, più del punto conquistato, da portare a casa lo spirito che gli ha fatto sfiorare l’impresa. Ora li aspettano quattro finali.

Bologna-Udinese, il tabellino:

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch (dal 68° Corazza), Lucumi, Beukema, Kristiansen; Freuler; Ndoye (dal 88° Lykogiannis), Aebischer, El Azzouzi (dal 46° Orsolini), Saelemaekers; Zirkzee (dal 88° Fabbian). All. Motta

A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Ilic, Moro, Orsolini, Karlsson, Corazza, Castro, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Fabbian, Urbanski.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (dal 60° Ferreira), Walace, Payero (dal 87° Brenner), Kamara (dal 87° Zemura); Samardzic, Pereyra (dal 68° Zarraga); Lucca (dal 68° Davis). All. Cannavaro.

A disposizione: Mosca, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Ferreira, Tikvic, Brenner, Kabasele, Zemura.

Reti: Payero al 46° (U), Saelemaekers al 78° (B)

Ammonizioni: Ehizibue (U), Okoye (U), Lucca (U), Perez (U), Zirkzee (B), Payero (U), Davis (U), Ferreira (U)

Esplusioni: Beukema (B)