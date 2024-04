Allegri e Pioli: stesso destino | Thiago Motta il prescelto per la Juventus, Ibra aspetta la mossa decisiva

Dopo il pareggio di ieri, Milan e Juventus vogliono lavorare sul loro futuro, che potrebbe essere senza Pioli e Allegri. Questo è quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, che svela come per i bianconeri sia pronto Thiago Motta, allenatore del Bologna mentre per il club di Via Turati ci sarà ancora da aspettare, con Ibra e Furlani che valutano diverse ipotesi, da Van Bommel fino a Lopetegui.

Questo quanto riportato da Tuttojuve.com:

Di Marzio: “Allegri ha capito che non rimarrà”

Il successo di Allegri?

“Io so che Thiago Motta è il prescelto, poi se Thiago cambierà idea o comunicherà al Bologna qualcosa di diverso, non sono nella sua testa”.

Allegri non ha nessuan possibilità di restare alla Juventus?

“Che io sappia, no. Ma l’ha capito anche lui. Sa benissimo che la società sta facendo delle valutazioni di mercato senza coinvolgerlo, Calafiori, Di Gregorio, Zirkzee…. non stanno programmando il futuro insieme. Se una società tratta dei giocatori senza parlarne con l’attuale allenatore è perchè sta parlando con un altro allenatore evidentemente, come è nel proprio diritto. Poi se ci sarà modo di trovare una soluzione formale…. perchè Allegri ha ancora un anno di contratto e va poi pagato se rimarrà a casa o se troverà un’altra panchian sarà invece un discorso economico diverso. poi Thiago Motta non ha ancora comunicato al Bologna che non rimane”.

Tutto rimane appeso alla risposta di Thiago Motta?

“Io so che Thiago Motta ha dato una disponibilità, ma va ancora formalizzato, perchè non è neanche il momento, perchè il Bologna sio sta anche giocando la storia, arrivare in Champions League”.

Nel caso Thiago Motta restasse al Bologna, c’è un’alternativa?

“Non credo che la Juventus stia valutando adesso delle alternative perchè pensa alla fine che Thiago Motta arrivi. Poi se c’è un’alternativa non la conosco”.

Se lascia Torino, Allegri dove va?

“Nel primo giro difficilmente rientrerà, perchè non è nella lista del Napoli, al Milan non credo, finora non credo; all’estero, il mosaico delle panchine si sta piano piano delineando, resterebbe il Manchester United dove non credo rimarrà Ten Hag. Però lui sull’estero, è sempre stato molto restio nell’andare a fare un’esperienza fuori, anche per motivi familiari. Può darsi che non rientri nel primo giro”.