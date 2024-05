Playoff Serie C: fattore campo rispettato, la Juventus U23 sbanca Pescara

Domani alle ore 12,00 ci sarà il sorteggio della fase nazionale dei Playoff di Serie C, entreranno in scena le terze classificate ed il Catania, ma questa sera il fattore campo è stato rispettato ad eccezione della partita dell?Adriatico. La Juventus U23 ha vinto 3-1, con un finale convulso, dove sono stati espulsi due giocatori, per i bianconeri a segno Sekulov, Guerra e Mbangula per i padroni di casa rete della bandiera di Milani. negli altri incontri tutti pareggi che hanno favorito le suqdre di casa per i piazzamenti ottenuti in campionato.

Atalanta U23-Legnago Salus 1-1

19′ Cissé (A), 38′ Svidercoschi (L)

Triestina-Giana Erminio 1-1

82′ Maguette Fall (G), 85′ Malomo (T)

Pescara-Juventus U23 1-3

Casertana-Audace Cerignola 0-0

Taranto-Picerno 0-0