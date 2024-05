Pulisic e Leao piegano il Cagliari | Finisce 5-1 a San Siro

È tra Milan e Cagliari la partita che andrà a chiudere questo sabato di Serie A, in cui è già andato in scena Napoli-Bologna, in cui la posta in palio é molto alta soprattutto per la squadra sarda, che si giocherà in queste ultime tre giornate la permanenza nella massima serie; diametralmente opposta la situazione dei rossoneri che, in un San Siro quasi deserto, cercherà di consolidare il proprio secondo posto, insediato da Juventus e Bologna.

Il canovaccio tattico della partita è quello che ci si aspettava, con il Milan che gestisce il possesso del pallone per quasi tutto il primo tempo costruendo gran parte delle azioni, ma sbagliando sempre l’ultima giocata non impensierendo mai Scuffet fino al 35°, minuto in cui Bennacer sblocca la partita su una ribattuta proprio del portiere rossoblù su un tiro a distanza ravvicinata di Chukwueze.

Milan-Cagliari, si accende la partita nella ripresa

Cambia l’atteggiamento delle squadre nella ripresa, con il Milan che rientra in campo in modo molto aggressivo per provare ad archiviare subito la pratica, ed é solo la traversa a impedire al subentrato Leao di trovare il raddoppio su uno splendido assist di Pulisic, ma dopo pochi minuti, sullo stesso asse, trova il gol del 2-0, con il portoghese che parte in contropiede e serve con un filtrante geniale l’ex Chelsea, che a tu per tu con Scuffet non sbaglia.

Non si arrende però il Cagliari, che va più volte vicino al gol nella seconda frazione, e lo trova dopo pochi minuti dal 2-0 con il suo capitano Nandez, a cui però risponde ancora il Diavolo prima con un eurogol di Reijnders e infine con Leao e la doppietta di Pulisic, che chiudono deifnitivamente la partita.

Milan-Cagliari, il tabellino:

Milan (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia (dal 46° Tomori), Thiaw, Florenzi (dal 68° Theo Hernandez); Musah, Bennacer (dal 84° Pobega), Reijnders; Chukwueze (dal 46° Leao), Giroud (da 46° Okafor), Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli

A disposizione: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Hernández, Terracciano, Tomori; Adli, Pobega, Zeroli; Jović, Leão, Okafor.

Cagliari (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina (dal 88° Wieteska), Dossena (dal 76° Azzi), Obert; Nández (dal 76° Lapadula), Sulemana, Deiola (dal 76° Oristanio), Prati, Luvumbo; Shomurodov (dal 82° Mutandwa). Allenatore: Claudio Ranieri

A disposizione: Aresti, Radunović; Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska; Mancosu, Oristanio, Viola; Kingstone, Lapadula, Pavoletti, Petagna.

Reti: al 35° Bennacer (M), al 59° Pulisic (M), al 63° Nandez (C), al 74° Reijnders (M), al 83° Leao (M), al 86° Pulisic (M).

Ammonizioni: Gabbia (M), Bennacer (M), Mina (C).

Espulsioni: nessuno