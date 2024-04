Juventus-Milan, le UFFICIALI: Musah terzino e Yildiz accanto a Vlahovic. Panchina per Chiesa e Bennacer

È tutto pronto allo Stadium per il big match tra Juventus e Milan valevole per il secondo posto in classifica. Qualche cambio per Allegri a centrocampo con lo spostamento di Cambiaso mezz’ala mentre sulle fasce agiranno Weah a destra e Kostic a sinistra. In attacco, accanto a Vlahovic, ci sarà Yildiz con Chiesa che si accomoda in panchina. Anche Pioli è costretto a rivoluzionare viste le diversi indisponibilità tra infortuni e squalifiche. Come era già stato previsto alla vigilia Musah farà il terzino destro con Florenzi a sinistra mentre i centrali saranno Gabbia e Thiaw. Per il resto tutto confermato con Adli e Reijnders in mediana e alle spalle di Giroud trittico composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli