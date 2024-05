Juventus, Bremer piace allo United e non solo | La cifra richiesta dai bianconeri

Secondo calciomercato.com anche l’Atletico Madrid è fortemente interessato a Gleison Bremer, centrale della Juventus. Il Manchester United lo segue da tempo, e sembra la candidata principale per acquistarlo in caso di una sua partenza. Entrambi i club valutano il giocatore 50 milioni di euro, e hanno la possibilità di offrire un ingaggio fuori portata per i bianconeri.

La Juventus fissa il prezzo per Bremer

La Juventus sa il valore di Bremer e la sua intenzione è di non considerare offerte sotto i 70 milioni per l’ex Torino. Ovviamente sarà determinante la volontà del brasiliano, che se puntasse i piedi per partire potrebbe costringere i bianconeri ad abbassare la cifra richiesta. In ogni caso se il classe ’97 dovesse essere ceduto, la Juventus avrebbe ancora più possibilità sul mercato in entrata.