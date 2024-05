Juventus, Bremer non è incedibile | Può partire per una cifra vicina a 60 milioni

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gleison Bremer, che resta ancora tutto da definire, anche se durante questa stagione il centrale brasiliano ha prolungato di un anno il suo legame con la Signora, fino al 2028, con ingaggio rimasto invariato a 5 milioni più uno di bonus. Nonostante questo sono parecchie le squadre interessante a Bremer, soprattutto in Inghilterra.

Juventus, il Manchester United prepara l’offerta per Bremer

Il Manchester United è da tempo attento alla crescita dell’ex Toro e già nelle recenti finestre di mercato si è mosso. Nel contratto del difensore c’è una clausola rescissoria il cui ammontare è tra i 60 e i 70 milioni che scatterà nel 2025. Per l’estate in arrivo, però, c’è una promessa tra le parti per valutare eventuali offerte dello stesso importo. In sostanza se arrivasse una proposta da 60-70 milioni la Juventus rifletterebbe seriamente.