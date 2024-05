Il Manchester United piomba su Osimhen e Bremer | Pronti 180 milioni

Come ormai da consuetudine, per potersi assicurare un giocatore di alto calibro, le società di Serie A sono obbligate a fare a meno di qualche loro pedina fondamentale per riuscire a ottenere un tesoretto da reinvestire nel mercato in entrata, che, a livello di cifre, non supera mai (o solo di pochi milioni) quello in uscita. Diversa invece la situazione in Inghilterra, dove, grazie a condizioni economiche favorevoli, i club hanno la possibilità di poter spendere immediatamente grosse cifre sul mercato, riuscendo a monopolizzarlo grazie ai tempi meno lunghi necessari per acquistare il cartellino di un calciatore.

I Red Devils piombano su Osimhen e Bremer

A spaventare i tifosi del nostro campionato sono le voci che stanno circolando nelle ultime ore in Inghilterra, secondo le quali il Manchester United avrebbe messo nel mirino due calciatori di Serie A, ovvero Gleison Bremer della Juve e Victor Osimhen del Napoli.

Attualmente il club non ha presentato offerte ufficiali alle due squadre, ma nei prossimi giorni potrebbe muoversi concretamente per i due calciatori, che i Red Devils valutano complessivamente 180 milioni (50 Bremer e 130 Osimhen). Sebbene i due siano di vitale importanza per le rispettive squadre, dinanzi a queste cifre potrebbero accettare di lasciar partire i loro campioni per poterli rimpiazzare con nuovi profili.