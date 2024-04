Verso Juventus-Milan, Allegri: “Dobbiamo tornare a vincere in campionato. Bremer sta meglio, domani lo valuterò”

Alla vigilia di Juventus-Milan, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni.

Verso Juventus-Milan, Allegri: “Tre partite importanti prima della finale. Dobbiamo fare più punti possibili”

Come ci avviciniamo a questa partita? Quanto la Coppa Italia ha dato entusiasmo?

“Domani è sempre Juventus-Milan, una partita bella e importante. Bella da giocare, perché è uno scontro diretto. Il Milan è una squadra forte, ben allenata e con giocatori di valore. Noi, sicuramente il passaggio in Coppa Italia e il raggiungimento della finale, fa sì che abbiamo raggiunto in parte un obiettivo e ci dà la possibilità di giocare una finale. Adesso ci sono tre partite importanti prima della finale per cercare di fare più punti possibili per entrare in Champions”.

Come sta la squadra? Bremer è in un momento in cui deve rifiatare?

“Bremer ha avuto un problemino a Cagliari, ma ora sta decisamente meglio. Domani mattina poi valuterò il da farsi. Abbiamo recuperato tutti, abbiamo recuperato tutte le energie. Poi abbiamo avuto tre giorni di recupero quindi domani saremo pronti per fare una bella partita”.

Cosa manca alla Juventus per lottare per lo scudetto?

“Su questa domanda deve rispondere la società e chi fa il mercato. Io faccio l’allenatore e non il mercato. Noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo Champions. Questo ci permetterebbe di vedere la Juventus su più competizioni e poi c’è l’aspetto economico. Ora dobbiamo rimanere concentrati, perchè le squadre dietro stanno facendo punti. Dobbiamo essere bravi a fare una bella partita e tornare a vincere in campionato”.

Chi gioca tra Chiesa e Yildiz?

“Stanno tutti e due bene. Federico ha giocato un po’ di più e devo decidere se farlo partire dall’inizio. Chiesa può sempre decidere in una partita, ma deciderò domani”.