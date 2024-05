PSG-Borussia Dortmund, parola d’ordine “qualità” | Mbappe sfida Sancho per prendersi la finale

La semifinale di Champions indica un livello di gioco altissimo, dai singoli al contesto di squadra, dall’allenatore fino all’ultimo degli uomini dello staff. E’ un livello in cui la differenza possono farla i singoli con un guizzo a decidere una partita, e in molti casi una stagione intera. Ed è per questo che ogni partita di questo tipo può diventare un piccolo contenitore di emozioni immense, di estetica purissima, di personalità travolgente.

All’andata meglio i gialloneri, Fullkrug decisivo da bomber di razza

Paris Saint Germain e Borussia Dortmund hanno dimostrato nel loro percorso di possedere tutte le caratteristiche necessarie e nella semifinale d’andata hanno regalato emozioni, in una partita ricca di spunti tecnici e giocate meravigliose. Non hanno deluso i calciatori di maggior qualità, soprattutto di sponda giallonera, da Sancho a Sabitzer, da Emre Can a Brandt, fino a Hummels e Fullkrug, che col suo gol ha deciso la sfida: 1-0 secco in favore del Borussia davanti al muro giallo, al Westfalenstadion. Ma domani sera i padroni di casa saranno gli uomini di Luis Enrique, i parigini, che nel loro stadio vogliono prendersi un’altra finale, la seconda della loro storia, per provare a raggiungere quel traguarda così tanto sognato e agognato.

Il PSG cerca il riscatto, Barcola insieme a Mbappe pronti a trascinare la squadra di Luis Enrique

Qualcuno, lato PSG, ha forse deluso le aspettative nella partita d’andata, che però, come testimonia il risultato, ha avuto uno svolgimento equilibratissimo ed è stata decisa da una grande giocata, per l’appunto di Fullkrug. Forse la scelta di Mbappe come punta del tridente ha ingabbiato un po’ la stella francese, ma Luis Enrique è rimasto convinto della soluzione tattica non spostandone il raggio d’azione nemmeno a partita in corso. Tra i più attivi, come ormai da qualche mese nella stagione del PSG, si è notato Barcola, che ha rubato la posizione a Mbappe a suon di dribbling e giocate di qualità. Ci si aspetta qualcosa di diverso al ritorno da parte dei parigini, forse con un attaccante in più al centro dell’area per liberare Mbappe, oppure un interscambio più fitto della posizione con il giovane esterno francese di cui abbiamo parlato.

In ogni caso, quel che è certo è che la qualità presente in campo nella sfida di domani potrebbe orientare le sorti dell’incontro da una parte e dall’altra, in una sfida apertissima, tesa e in cui è ancora tutto in discussione. E allora siamo pronti a goderci la qualità funambolica di Sancho che smaterializza il pallone e lo fa riapparire tra i suoi piedi, l’imprevedibilità nel lungo di Barcola, l’intelligenza tattica di Emre Can, e la genialità totale di Mbappe. Chi vince va in finale, a giocarsi il sogno di un’intera carriera.

Questa è PSG-Borussia Dortmund