La rete di Fullkrug fa sognare i tifosi tedeschi. Il Borussia batte il PSG 1-0 nel primo round della semifinale di Champions

Niklas Fullkrug trova la rete al 36′ del primo tempo che regala una vittoria pesantissima ai padroni di casa in vista del ritorno tra 6 giorni al Parco dei Principi. Il PSG ha avuto diverse occasioni nel secondo tempo per pareggiarla colpendo anche due pali nella stessa azione prima con Mbappe e poi con Hakimi. Il club francese avrà bisogno di vincere con due gol di scarto per passare nei 90 minuti e ad accedere alla finale di Champions League.