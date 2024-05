Roma-Juventus, le ultimissime dall’Olimpico

Roma-Juventus, match decisivo per la Champions

Queste le probabili formazioni di Roma e Juventus in vista della sfida dell’Olimpico, gara spartiacque per un posto in Champions League, dove i tre punti servono più alla squadra di De Rossi che quella di Allegri.

Roma-Juventus, le probabili formazioni:

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Mancini, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Zalewski, Dybala; Lukaku. All. De Rossi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.