Diverse le voci di Weston McKennie vicino all’addio alla Juventus. Il giocatore non ha ancora trovato un’intesa per il rinnovo con i bianconeri, ma le intenzioni dello statunitense sono chiare: restare a Torino.

Juventus, il sogno di McKennie

A chiarire sul proprio futuro è stato lo stesso giocatore. Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, al termine della sfida, pareggiata 1-1 all’Olimpico, contro la Roma, ha dichiarato: “Ho ancora un anno di contratto, il mio entourage sta parlando col direttore. Mi piacerebbe rimanere e vorrei aiutare la Juventus a tornare a vincere uno Scudetto e ad essere protagonista in Champions”.

La Vecchia Signora dovrebbe fare uno sforzo per trattenerlo a Torino. Sarà necessario un adeguamento economico ai livelli di Locatelli almeno. Il centrocampista statunitense è in scadenza di contratto con la Juve il 30 giugno 2025 e, pertanto, senza il rinnovo del contratto, il club bianconero sarà costretto a cederlo durante la sessione estiva di calciomercato per evitare di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Weston è arrivato alla Continassa nel 2021, quando ha lasciato lo Schalke 04 per poco meno di 22 milioni di euro e rientrato alla base lo scorso 1° luglio dal prestito al Leeds.