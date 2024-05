Juventus, arrivano conferme sull’addio di Allegri a fine stagione

Si aprono scenari per l'addio di Allegri alla Juventus in estate. Le motivazioni e il nome del sostituto.

Secondo le indiscrezioni rilasciate oggi da Sky Sport, la Juventus con ogni probabilità cercherà la rescissione consensuale con Massimiliano Allegri alla fine di questa stagione, col tecnico toscano che avrebbe ancora un anno di contratto a disposizione. Questo perché i risultati ottenuti nel girone di ritorno, dopo un girone di andata ottimo, non possono soddisfare la ambizioni della Vecchia Signora.

Juventus, addio Allegri e all-in su Thiago Motta. È la prima scelta di Giuntoli

La Juventus cerca dunque un nuovo allenatore sul mercato e non è un mistero che la prima preferenza di Giuntoli sia Thiago Motta, allenatore eroe del Bologna in questa stagione da record per i Felsinei che con il gioco e una fase difensiva molto efficace rappresenta la giusta via di mezzo tra “lo stile Allegri” e il futuro che il DS intravede per la sua Juventus. Nel caso dovesse sfumare l’ipotesi, la Juventus dovrebbe guardarsi intorno e scegliere un allenatore diverso, ma il tutto si risolverà in estate.