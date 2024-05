Juventus, la ricostruzione ripartirà dal prescelto Thiago Motta: tra obbiettivi e cessioni

Per la Juventus questa stagione è stata vista con alti e bassi. Il sogno scudetto tramontato in un pomeriggio di metà gennaio contro l’Empoli allo Stadium, ha portato alla squadra a fare un cammino totalmente diverso nella seconda parte di stagione. I bianconeri erano arrivati a giocarsi punto a punto lo scudetto con l’Inter nel momento in cui il sogno era ancora alimentato, una volta venuto meno, la squadra è come se si fosse spenta giornata dopo giornata. La superiorità dell’Inter in questa stagione nel complesso è stata netta, e lo aveva dimostrato anche nello scontro diretto a San Siro. I punti alimentati però dalla corsa allo scudetto per i bianconeri potrebbero fare veramente comodo per la posizione in Champions League del prossimo, in cui mancano pochi punti per la matematica. Allegri si è sempre nascosto nella prima parte di stagione, nelle dichiarazioni sulla lotta alle prime posizioni, poi però è chiaro che l’obbiettivo per la Juventus era tornare in Champions.

Juventus, con Thiago Motta si tornerà a giocare in maniera propositiva

Thiago Motta potrebbe essere l’uomo giusto per ricostruire una squadra vincente nei prossimi anni, e che possa competere per le primissime posizioni, ma è importante che ci sia un progetto solido e ben definito. Con Thiago Motta la Juventus potrebbe tornare a proporre calcio, come è stato fatto in passato da Sarri, anche se successivamente vinto uno scudetto si è preferito tornare sui propri passi, e tornare da chi per esperienza e mestiere ha sempre fatto bene con i bianconeri e ha portato cinque titoli consecutivi, ma il ritorno di Allegri in termini di risultati e di gioco non è stato positivo. Con Thiago Motta si tornerà ad un calcio propositivo, ma la vera domanda è se sarà la mossa vincente, o se la vecchia signora è destinata ad attuare un calcio che è abituata a fare da molti anni e che ha sempre portato grandi risultati, il tempo dirà tutto, anche se sappiamo che il calcio che conosciamo adesso è molto cambiato.

Gli obbiettivi del mercato del futuro e un centrocampo da ricostruire

Il vero problema negli ultimi anni della squadra è stato senza dubbio il centrocampo, che rispetto agli altri club delle posizioni più alte non è all’altezza a livello qualitativo. Sono anni che la Juventus cerca profili sia con caratteristiche di palleggio, e sia un centrocampista tutto fare che schermi davanti alla difesa. Il nome di Koopmeiners sicuramente è un giocatore che potrebbe fare il caso dei bianconeri, e una cessione illustre potrebbe fare comodo. Ma i punti di domanda sono tanti a cominciare dalle serene inglesi su Vlahovic, con l’Arsenal sempre più insistente che secondo “Give me Sport” potrebbero offrire 65 milioni di euro. Se il serbo dovesse partire allora si aprirà la corsa per Zirkzee. Sul fronte esterni piace molto Laurientè del Sassuolo come scrive la “Gazzetta dello Sport”, e bisognerà fare i conti anche con il fattore Chiesa che rimane comunque un calciatore che se sta bene può fare la differenza. Soulè tornerà a Torino e in estate si saprà se verrà ceduto o rimarrà, per non parlare del rinnovo di Rabiot ancora in dubbio sulla sua permanenza.