Roma-Juventus, le scelte di De Rossi e Allegri

Roma-Juventus, che sfida per la Champions. Ai giallorossi servono obbligatoriamente tre punti

Queste le probabili formazioni in vista del match dell’Olimpico con De Rossi che cambia quasi l’intera difesa così come le possibili novità legate a Zalewski o Baldanzi. Nessun cambio invece per la squadra di Allegri.

Roma-Juventus: le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Llorente, Mancini, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Baldanzi. All. De Rossi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.