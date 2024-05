Udinese-Napoli, le ultimissime sulle formazioni

Tanti infortunati in casa Napoli, da Raspadori e Kvaratskhelia, passando per Zielinski, Calzona reinventa il reparto offensivo affidandosi a Politano e Ngonge ai lati di Osimhen. In mezzo al campo Cajuste con Anguissa e Lobotka. In difesa Rrahmani e Juan Jesus, supportati da Di Lorenzo e Olivera. Per l’Udinese dentro Ferreira, con Bijol e Kristensen in difesa. In avanti Lucca, con Pereyra alle sue spalle.

Udinese-Napoli, le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cannavaro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Ngonge. All. Calzona.