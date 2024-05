Udinese-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

L'Udinese per la salvezza, il Napoli per l'Europa League. I partenopei potrebbero far partire Kvara dalla panchina

Considerando gli scontri diretti e il rallentamento di quelle davanti, l’Udinese ha l’obbligo di ottenere punti contro un Napoli in deficit di risultati. Al Bluenergy Stadium, esattamente un anno fa, si festeggiava lo Scudetto dei partenopei grazie alla vittoria in rimonta per 1-2 degli uomini di Spalletti. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN lunedì 6 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Zarraga, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cannavaro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona