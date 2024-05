Roma-Juventus in diretta | Il risultato (1-1)

Nel match dell’Olimpico scendono in campo Roma e Juventus in un match spartiacque(soprattutto per i giallorossi) in ottica Champions League.

Roma-Juventus, il tabellino:

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Llorente, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, Dybala. All. De Rossi. A disp. Rui Patricio, Boer, Huijsen, Karsdorp, Mancini, Smalling, Celik, Spinazzola, Sanches, Aouar, Bove, Zalewski, Joao Costa, Azmoun, Abraham.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Kostic, Milik, Iling-Jr, Kean, Miretti, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia.

AMMONITI: Weah

RETI: 15′ Lukaku, 31′ Bremer