Milan: fari puntati su Potter, Fonseca e Conceiçao | E’ corsa a tre

A volte ritornano. Nel casting del Milan, che dopo il nopetegui continua la ricerca di un allenatore per il post Pioli, va nuovamente di moda il nome di Graham Potter. Il tecnico inglese, tuttora sotto contratto con il Chelsea, era già stato accostato ai rossoneri nel mese di febbraio, ma a quanto ci risulta è tuttora un’idea della dirigenza rossonera.

Non un obiettivo semplice, perché nel frattempo su di lui si è mosso l’Ajax, che in Italia ha pensato anche a Chivu ma avrebbe proprio in Potter il primo obiettivo per la propria panchina. Da capire le intenzioni dell’allenatore inglese ma soprattutto quelle del Milan, dove non è ancora chiaro chi deciderà il prossimo allenatore e come mettere insieme le diverse anime che circolano nella dirigenza, da patron Cardinale in giù.

Conceiçao potrebbe liberarsi e diventare così il favorito

Tante idee e un po’ confuse, potrebbe essere il refrain: Geoffrey Moncada spinge infatti per Paulo Fonseca, nome che non scalda più di tanto né Ibrahimovic né Furlani. E nelle prossime ore, dal Portogallo, diventerà più chiaro il futuro di Sergio Conceiçao: il tecnico del Porto, che ha rinnovato fino al 2028 ma potrebbe vedersi invalidato il nuovo contratto dopo le elezioni, incontrerà il nuovo presidente André Villas-Boas.