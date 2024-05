Theo Hernandez è il grande indiziato alla partenza durante il prossimo mercato estivo. Sulle sue tracce, da tempo, c’è il Bayern Monaco, che ora o tra un anno perderà Alphonso Davies e che ha tutto per prenderlo: l’interesse e i soldi per convincere il Milan a cedere il terzino francese.

Milan, Theo verso la Bundesliga

L’ex giocatore del Real Madrid viene valutato circa 100 milioni di euro. Facendo cassa con il francese, i rossoneri potrebbero fare un gran mercato in entrata. Cedendo Theo il Milan avrebbe il problema di trovare un altro terzino sinistro in grado di incidere tanto quanto il francese, che in rossonero ha collezionato 29 gol e 38 assist, numeri spaventosi per un esterno difensivo, in 211 partite.

L’unico club in grado di portare via il terzino da Milanello è quello dei bavaresi. Hernandez potrebbe essere un buon sostituto di Alphonso Davies, che anche quando è al top della condizione mostra alcune lacune in fase difensiva perché si è trasformato da ala a terzino da pochi anni. Tutto dipende anche dal futuro di Davies, se andrà via davvero, direzione Real Madrid, il Bayern passerà all’attacco.