Calciomercato Juventus: per Gudmundsson offerto al Genoa anche Barbieri

Mancano due giornate alla fine di questa stagione, dopo Bologna e contro il Monza a Torino partirà la nuova stagione in cui oltre alla dirigenza sarà rivoluzionata anche la rosa.

Il primo nome in cima alla lista di Giuntoli è Albert Gudmunsson, attaccante del Genoa su cui c’era la concorrenza dell’Inter, ma considerando le vicende societarie nerazzurre, la Juventus resta l’unica società italiana in lizza.

Gudmundsson è un vecchio pallino di Giuntoli, ed ora potrebbe realtà l’arrivo dell’attaccante rossoblu a Torino, anche se il costo del cartellino è alto. Il Genoa chiede circa 35 milioni per la cessione dell’attaccante islandese, la Juventus vorrebbe offrire delle contropartite tecniche che sono rappresentate da Barrenechea, Miretti e da Barbieri che si è messo in luce in questa stagione a Pisa.