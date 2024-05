Lazio, idea Vitor Roque per l’attacco

La Lazio vuole ricostruire anche l'attacco in vista della prossima stagione

La Lazio è in fase di ricostruzione, e ci sarà sicuramente un rebranding anche in attacco, reparto dove si sono alternati durante la stagione Immobile e Castellanos. Sebbene quest’ultimo sia determinato a rimanere e si prospetti come il futuro della formazione biancoceleste, la situazione del capitano è incerta, con ogni decisione su di lui rimandata a fine anno.

Lazio, ecco l’idea per sostituire Immobile

Nell’attesa di capire le scelte del proprio centravanti, la Lazio sta sondando possibili affari nel caso di necessità. Secondo quanto riportato da dotsport.it, l’ultimo nome finito nel mirino della dirigenza biancoceleste è quello di Vitor Roque, attaccante del Barcellona. Arrivato a gennaio dal Paranaense, la sua esperienza al Barcellona è stata però deludente: ha giocato pochissimo e segnato solo due reti in Liga. Di conseguenza, sembra che la Lazio sia interessata a prendere in prestito il classe 2005, con il Barcellona che potrebbe mostrarsi disposto a mandarlo altrove per garantirgli maggiore continuità di gioco.