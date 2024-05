Lazio, tutti vogliono Mandas: un altro club si aggiunge alla corsa

L’acquisto di Mandas dall’Ofi Creta per 900mila euro è emersa come una possibile plusvalenza per la Lazio. Le sue prestazioni in miglioramento hanno attirato l’attenzione di diversi club in Italia e in Europa, e la Lazio è costretta a riflettere sul futuro del portiere.

Lazio, interesse per Mandas dalla Premier League

Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, oltre al Manchester City, sarebbe interessato anche il Leicester, appena promosso in Premier League. L’allenatore Enzo Maresca spera che il portiere greco possa essere un rinforzo in vista della prossima stagione. Per portarlo via dalla Lazio ci vorrebbero 15 milioni di euro. A Formello, per il momento, non escludono nulla e aspettano l’ingresso in Europa per pianificare budget e strategia di mercato. Il prezzo di ciascun giocatore è stato determinato e servirà una cessione per smuovere il mercato, ma non si sa chi sarà il prescelto.