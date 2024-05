Zanetti: “Su Lautaro non c’è da preoccuparsi. Il mister ha in mente acquisti funzionali”

Intervenuto alla presentazione del suo libro, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter ha parlato del futuro di Lautaro e non solo: “Mi viene in mente Lautaro, viene da Bahia Blanca, una città importante in Argentina, però credo che anche lui abbia superato delle difficoltà per poter arrivare dove adesso è e merita”.

Zanetti: “Lautaro come me? Lui ci tiene ma in futuro non si sa mai”

Queste le parole riprese da TMW:

Anche nei momenti più difficili non ha mai pensato ad andare via. Sempre tranquillo sul futuro di Lautaro?

“Non c’è da preoccuparsi, lo ha detto anche lui pubblicamente. E poi basta vederlo nel quotidiano: è molto felice insieme a noi, la sua famiglia altrettanto. E non soltanto lui: io credo che tutti i giocatori di questa rosa abbiano manifestato grande orgoglio e grande voglia di continuare questo cammino insieme a noi. Questo vuol dire, perché c’è un valore umano molto importante e questo fa la differenza”.

Ci sono i presupposti per vedere Lautaro a lungo capitano come Zanetti?

“Sono già passati sei anni con noi, credo che se farà questo rinnovo ne passeranno altrettanti. Dipende da ognuno, dipende dai momenti. Per come lo vedo io, lui dimostra questo senso di appartenenza e ci tiene. Poi in futuro non si sa mai, ma da quando è con noi ha sempre manifestato questo rispetto verso il nostro pubblico”.

Cosa le è rimasto di questa festa?

“La quantità di persone che hanno festeggiato questo traguardo, una grandissima emozione. È stato un momento storico, la felicità che esprime la famiglia dell’Inter in questo momento è grandissima. E non solo in Italia, ma in tutto il mondo: arrivano messaggi e manifestazioni da tutto il pianeta”.

Come si potrà rendere quest’Inter ancora più forte?

“Qualcosa abbiamo fatto, credo che arriverà il momento di questo confronto, per cercare di rendere sempre la squadra più competitiva. Credo che questo campionato abbia dimostrato tanto, vediamo… Il mister di sicuro ha in mente giocatori che possano essere funzionali al progetto che abbiamo tutti”.

La difficoltà più grande che ha avuto Inzaghi e che è stato bravo a superare?

“Credo che sia stato molto criticato l’anno scorso, da parte nostra c’era la consapevolezza e la sicurezza che lui, insieme a noi, potesse portarci fuori da questa situazione. Credo che lo abbia dimostrato e che si meriti tutto, in quei momenti lì ha mantenuto grande calma e serenità, affidandosi al suo lavoro”.

Come vede l’Argentina in Copa América?

“La vedo protagonista, di sicuro, perché veniamo da una vittoria e dal mondiale, straordinario. Abbiamo una grande possibilità, tutti ci vorranno battere e noi vorremo difendere il titolo. Lautaro lo vedo bene, è felicissimo di indossare la maglia dell’Argentina. Ne parliamo, è un traguardo importantissimo: bisogna essere preparati, concentrati e speriamo che l’Argentina possa alzare un altro trofeo”.