Il Bologna sbanca Napoli (0-2) | Decisivi Ndoye e Posch, Politano sbaglia un rigore

Grazie alle reti di Ndoye e Posch realizzate nel primo tempo, il Bologna di Thiago Motta batte 2-0 il Napoli e si avvicina sempre di più alla Champions.

I felsinei partono all’arrembaggio e chiudono la gara subito dopo 12 minuti quando Posch batte Meret servito da Calafiori. Il Napoli prova a reagire anche se non è in giornata no, lo dimostra anche il rigore sbagliato da Politano che aumenta rabbia e rimorsi per l’intera stagione totalmente errata. Esulta invece Thiago Motta per l’ennesimo grande risultato.

Napoli-Bologna, il tabellino:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (dal 36′ st Mazzocchi); Anguissa (dal 36′ st Traoré), Lobotka, Cajuste (dal 28′ st Raspadori); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia (dal 36′ st Simeone). A disp.: Raspadori, Simeone, Traoré, Mazzocchi. All. Calzona

BOLOGNA (4-1-4-1): Ravaglia; Posch, Lucumí, Calafiori, Kristiansen; Freuler (dal 38′ st El Azzouzi); Ndoye (dall’11’ st Orsolini), Aebischer, Urbanski (dal 28′ st Fabbian), Odgaard (dall’11’ st Saelemaekers); Zirkzee (dal 28′ st Castro). A disp.: Orsolini, Saelemaekers, Fabbian, Castro, El Azzouzi. All. Motta

Reti: 9′ pt Ndoye, 12′ pt Posch

Ammoniti: Kvaratskhelia, Cajuste, Lucumì

Recupero: 1′ pt, 4′ st