Napoli-Bologna, le ultimissime sulle formazioni

Torna Kvaratskhelia negli azzurri, al lato destro di Osimhen, nel reparto offensivo. In mezzo al campo Anguissa, Lobotka e Cajuste. Assente Zieliński. In difesa Rrahmani e Juan Jesus al centro, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. Pochi dubbi per Thiago Motta: unica punta Zirkzee, con alle sue spalle El Azzouzi e Aebischer come diga di centrocampo, supportati Orsolini e Saelemaekers sugli esterni. In mediana, davanti la difesa, il solito Freuler.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.