Napoli-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Il Bologna deve vincere per ipotecare la qualificazione alla prossima Champions

Il Bologna è vicinissimo all’impresa della qualificazione in Champions e se dovesse battere il Napoli al Maradona chiuderebbe ogni tipo di discorso. I partenopei non hanno ottenuto neanche una vittoria nelle ultime quattro partite casalinghe (3N, 1P) e subisce gol da 14 partite consecutive. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 11 maggio alle ore 18.

Probabili formazioni Napoli-Bologna

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrøm. All. Calzona

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Fabbian, Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta