Milan, l’agente di Sesko è a Milano: primi contatti con i rossoneri | La trattativa non è semplice

Il Milan cerca un attaccante per il prossimo anno dopo la partenza che ci sarà a fine stagione di Giroud. Tutti gli occhi sono puntati su Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia sul quale i rossoneri hanno puntato i riflettori da tempo. Il calciatore è valutato 50 milioni, ed ha concorrenza dalla Premier League. Lo sloveno per caratteristiche è simile a Giroud, alto con fisico e propenso al gioco per la squadra.

Milan-Sesko, un ruolo importante potrebbe averlo Ibra

Secondo la “Gazzetta dello Sport” a Milano nella ultime ore ci sarebbe stato un contatto tra l’agente di Sesko e il Milan. L’indizio è arrivato dai social dove la Pro Transfer Agency, agenzia guidata da Elvis Basanovic che cura i diritti di Sesko ha postato una foto della Galleria Vittorio Emanuele ll. La trattativa non è semplice viste le alte richieste del club tedesco, ma il Milan è consapevole che se vorrà la punta del futuro dovrà investire molto. Ruolo importante potrebbe averlo Zlatan Ibrahimovic che per Sesko rappresenta il suo idolo, potrebbe essere un fattore chiave della volontà del calciatore.