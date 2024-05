Milan, occhi su Sesko per il dopo-Giroud

Il Milan ha scelto il prossimo centravanti. È Benjamin Sesko del Lipsia, attaccante sloveno classe 2003 e uno dei gioielli più quotati del panorama internazionale. Il ragazzo, prospetto interessantissimo del panorama mondiale, entrerebbe in staffetta con Jovic con l’obiettivo di prendersi il posto da titolare nel Milan. I costi dell’operazione potrebbero essere elevati e c’é da valutare la fattibilità della stessa.

Alto il costo del cartellino di Sesko, il Milan si muove in anticipo per non far schizzare il prezzo

Come spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Sesko ha una clausola rescissoria nel contratto con il Lipsia di 50 milioni di euro ma il suo stato di forma attuale può far pensare che questo prezzo di base potrebbe alzarsi ancora di più. Per questo il Milan vuole evitare questo scenario, per questo è già sceso in campo per chiudere l’affare già a inizio maggio – si legge -: una mossa anche per tagliare fuori le rivali europee. E l’ingaggio è perfettamente in linea con i parametri del club rossonero.