Dal Portogallo, Gyokeres apre alla cessione | Segnale per il Milan?

Neo campione di Portogallo con lo Sporting Lisbona, il bomber svedese Viktor Gyokeres ha alimentato i dubbi in merito al suo futuro in un’intervento ai microfoni di A Bola.

L’ex Coventry City, che si prospetta essere uno dei profili più chiacchierati del prossimo calciomercato estivo, ha detto: “Mi piace stare allo Sporting. Vedremo cosa succederà, non posso promettere nulla ora… Sono molto felice qui allo Sporting, ho un contratto, ma nel calcio le cose vanno sempre veloci, dobbiamo adattarci”.

Milan, Gyokeres rimane un obiettivo per l’attacco

Il Milan guarda interessato i movimenti in casa Sporting, dovendo cercare un nuovo numero 9 in estate e vista la concorrenza a catena che si svilupperò intorno a Zirkzee. Lo svedese, autore quest’anno di 35 gol e 12 assist in 42 partite in tutte le competizioni, sarà uno dei bomber della nuova generazione a dominare il palcoscenico europeo e il Milan vuole accaparrarselo.