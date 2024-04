Calciomercato Milan, in estate sarà rivoluzione: nessuno è incedibile | Ancora caldi i nomi di Zirkzee e Sesko

Il Milan dopo la sconfitta nel derby vuole pensare subito al futuro. Il mercato sarà di fuoco, ci saranno acquisti in ogni zona del campo, con Zirkzee e Sesko i favoriti per l'attacco

Il Milan è pronto a consolarsi con il mercato dopo l’ennesima sconfitta nel derby contro l’Inter che ha consegnato lo scudetto ai nerazzurri. I rossoneri cercano un attaccante per la prossima stagione per sostituire il partente certo Giroud. I nomi più caldi sono Zirkzee e Sesko. Secondo la “Gazzetta dello Sport” l’olandese del Bologna costa 40 milioni di euro, la cifra è quella che potrà esercitare il Bayern Monaco per la recompra, anche se comunque se non dovesse tornare in Germania, i bavaresi avrebbero la percentuale sulla rivendita. Sesko del Lipsia giocatore fisico, alto e molto simile a Giroud per caratteristiche, i tedeschi chiedono 50 milioni di euro, cifra decisamente importante, mentre per David del Lille in scadenza nel 2025 il prezzo potrebbe essere vantaggioso proprio perchè in scadenza.

Calciomercato Milan, tre nomi per la difesa, a centrocampo piace Fofana

Oltre alla situazione attaccanti il Milan potrebbe intervenire sul mercato anche negli altri reparti con la difesa che potrebbe essere la più rivoluzionata. Si seguono diversi nomi: Lacroix del Wolfsburg, Adarabioyo del Fulham, e Bressier del Brest. L’investimento a centrocampo potrebbe essere quello di Youssouf Fofana del Monaco, giocatore francese di grande talento e contenimento. Sul fronte uscite per il centrocampo Bennacer potrebbe partire, stessa cosa se dovesse arrivare offerte che non si potrebbero rifiutare per Maignan, Theo Hernandez, e Leao.