Juventus, piace Couto per la fascia, ma la concorrenza è forte

Giuntoli ha individuato un nuovo obiettivo di mercato per l'estate, ma non sarà facile convincerlo a vestire bianconero fra i numerosi pretendenti.

Nell’ottica del mercato della Juventus si inserisce un nuovo nome. A Giuntoli piace molto Yan Couto del Manchester City, in prestito al Girona e protagonista della cavalcata che ha portato alla sorprendente qualificazione in Champions League dei catalani. Il terzino brasiliano ha 21 anni, ed è appena stato ufficialmente convocato per la Copa America dalla Seleçao. Couto è cresciuto nelle giovanili del Coritiba, e a 18 anni è stato acquistato dal City per 6 milioni. Si tratta di un giocatore brevilineo e molto rapido, dall’alto tasso tecnico. In questa stagione ha realizzato 2 gol e fornito 10 assist, numeri che dimostrano la sua propensione offensiva.

Folta concorrenza per Couto alla Juventus

Il problema sono le numerose concorrenti che hanno messo gli occhi sul brasiliano classe 2002, e che potrebbero complicare i piani alla Juventus. Primo su tutti il Real Madrid, ma anche Bayer Leverkusen e Milan ci stanno pensando seriamente. Couto è valutato circa 20 milioni di euro, ma Giuntoli punta a prenderlo in prestito. L’agenzia che assiste il terzino è la stessa di Fagioli (Stellar), quindi i contatti possono essere avviati con semplicità.