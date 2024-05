Milan-Cagliari, le scelte di Pioli e Ranieri: le formazioni

In campo alle 20.45.

Rivoluzione e tanti cambi in casa Milan. Pioli lancia Chukwueze dal 1′ sulla fascia. Dalla panchina il portoghese Leão e Theo Hernandez. In mezzo al Bennacer, coadiuvato da Musah e Reijnders. In difesa Gabbia con Thiaw al centro. Sulle fasce Kalulu e Florenzi. Ranieri si affida a Shomurodov, con Nandez, Oristanio e Luvumbo alle sue spalle.

Milan-Cagliari, le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Azzi; Prati, Deiola; Nandez, Oristanio, Luvumbo; Shomurodov. All. Ranieri.