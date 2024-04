Thiago Motta rifiuta il rinnovo col Bologna, vuole solo la Juventus | Esonero Allegri a fine stagione

La Juventus ha vissuto una stagione a due facce. Prima la lotta per lo Scudetto fino a quel fatidico 4 febbraio dove i bianconeri perdono lo scontro diretto con l’Inter e poi successivamente il crollo fino a ottenere 11 punti in 10 partite di campionato, costretti a lasciare il secondo posto a un Milan tutt’altro che brillante in questo momento. Giuntoli avrebbe già pensato di cambiare tecnico e in tal senso sono arrivate nuove conferme sul possibile approdo di Thiago Motta alla Continassa.

Giuntoli ha deciso: esonero Allegri e Thiago Motta per il nuovo progetto

Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Joe Saputo avrebbe proposto il rinnovo di contratto ma il tecnico avrebbe ribadito la sua volontà di alzare l’asticella con una squadra più blasonata. Nonostante qualche timido tentativo del Chelsea, Thiago Motta avrebbe già scelto la Juventus come principale destinazione per la prossima estate.