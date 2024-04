Juventus, Szczesny rifiuta il rinnovo | Le ultime sul futuro del portiere polacco

Wojciech Szczesny ha deciso di rifiutare il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2025. Secondo quanto riportato da TMW, la dirigenza bianconera avrebbe proposto al portiere polacco un biennale da 4 milioni di euro più bonus a stagione. Szczesny non ha ancora deciso quale potrà essere il suo futuro al termine del contratto nell’estate 2025.

Szczesny rifiuta ma la prossima stagione resta a Torino

Nonostante ciò, l’estremo difensore vorrebbe rimanere a Torino anche la prossima stagione in attesa di capire quale sarà il suo futuro. La Juve potrebbe anche pensare di acquistare un portiere più giovane da affiancare al polacco per un anno per farlo crescere come successe in passato proprio a Szczesny che fece il secondo di Buffon.