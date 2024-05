Juventus, contro la Roma per un doppio obiettivo di mercato | I bianconeri aspettano

Ancora una nube di mistero quella che avvolge la panchina della Juventus, che non sa ancora chi sarà l’allenatore bianconero nella prossima stagione, ma Giuntoli vuole lavorare su più fronti, e la ricerca di nuovi giocatori continua inesorabile, e ora la priorità del DS è quella dell’erede di Kostic, che è stato accostato al Crystal Palace e potrebbe lasciare Torino.

Juventus, Spinazzola il preferito per la corsia sinistra

Oltre a Huijsen, che il 30 giugno tornerà alla Juventus in quanto la Roma non ha nessun riscatto per il centrale olandese, è possibile che sull’aereo per Torino possa salire anche un altro giocatore giallorosso, ovvero Leonardo Spinazzola, che è in scadenza a fine stagione e sembra essere lontano dal rinnovo.

Il calciatore, oltre a portare gran qualità e duttilità (potendo giocare sia da terzino che da quinto) sarebbe di grande aiuto alla Juve anche per la questione liste Uefa, in quanto ex calciatore della Primavera bianconera, con cui ha giocato fino al 2018.

Altro obiettivo sempre dalla Roma è Luigi Cherubini, il cui trasferimento ai bianconeri è saltato a gennaio per un problema fisico, ma non dovrebbero esserci problemi per l’estate, in quanto l’affare sarebbe stato rimandato a Luglio, mese in cui l’attaccante della primavera giallorossa dovrebbe trasferirsi alla Juventus.