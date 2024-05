Il futuro di Leonardo Spinazzola è ancora in bilico. Il terzino sinistro è in scadenza di contratto il 30 giugno, ma la trattativa con la Roma per il suo rinnovo non è ancora stata avviata.

Roma, il futuro di Spinazzola

Il quotidiano Tuttosport afferma che nei giorni scorsi, Spinazzola sarebbe stato proposto alla Juventus e il DS Cristiano Giuntoli starebbe valutando un suo possibile ritorno in bianconero. Al momento, però, non ci sono trattative con la Vecchia Signora.