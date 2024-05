Roma, addii e permanenze: in estate cambierà tutto | Ecco chi per De Rossi rimarrà in giallorosso

La Roma si prepara questa sera a disputare la sua ultima partita casalinga, con l’ennesimo sold out. Ma per quanto riguarda la prossima stagione cambieranno molte cose, tanti i partenti e i giocatori che torneranno dalla fine del prestito, e per quei giocatori che sono per De Rossi intoccabili come li ha definiti in conferenza stampa ci sarà ancora spazio anche per il prossimo anno.

La Roma ripartirà da Svilar, Mancini, e capitan Pellegrini

Secondo il “Corriere dello Sport” De Rossi si riferiva al gruppo più giovane della squadra e chi ha dimostrato di essere all’altezza della Roma come: Svilar, Mancini, Ndicka, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, Paredes, con i nuovi che sono arrivati a gennaio Baldanzi e Angelino che verrà riscattato per 5 milioni di euro. Da capire altre situazioni delicate come quella di Dybala che ha ancora una clausola rescissoria di 12 milioni fino al 30 luglio, e di Llorente da capire la sua permanenza. Per quanto riguarda chi non rimarrà certamente e tornerà dai prestiti sono Lukaku, Azmoun, Kristensen, Huijsen, e Renato Sanches. Per il nuovo ds Ghisolfi sarà un estate in cui avrà un bel lavoro da fare per cercare di ricostruire una squadra con un occhio anche al bilancio del club.