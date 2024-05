Roma-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

All'Olimpico va in scena il big match di giornata tra Roma e Juventus valevole per un posto Champions

La Juventus può chiudere il discorso Champions, la Roma si gioca il quinto posto e con una vittoria resterebbe in piena corsa. Contro le prime cinque in classifica i giallorossi sono l’unica squadra a non aver ottenuto ancora alcun punto (7 sconfitte su 7). Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 5 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Roma-Juventus

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Llorente, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri