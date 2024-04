Bologna-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

La Champions è ormai raggiunta ma il Bologna sogna in grande con la possibilità di raggiungere il secondo posto in classifica contro un Udinese in crisi

Con lo scontro diretto tra Juve e Milan, il Bologna potrebbe ottenere punti importanti anche in chiave secondo e terzo posto. La vittoria del Frosinone mette in pericolo la salvezza dell’Udinese che da qui in avanti avrà pochissimi margini d’errore. I friulani hanno vinto una delle ultime 8 gare contro il Bologna in Serie A (2P, 5N), quella nella partita d’andata terminata 3-0. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 28 marzo alle ore 15.

Probabili formazioni Bologna-Udinese

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Aebischer, Freuler; Orsolini, El Azzouzi, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cannavaro