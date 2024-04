Milan, Saelemaekers carta da giocare per il prossimo mercato | E non c’è solo Zirkzee

Mai come quest’anno il nostro campionato ci ha riservato diverse sorprese: nella parte sinistra della classifica il Bologna di Thiago Motta ha spezzato l’ormai pluriennale dominio delle sette sorelle, approfittando anche di un Napoli deludente e di una Lazio in seria difficoltà per più di mezza stagione, che faticava a trovare tre punti anche con le piccole; nella parte destra, invece, nessuna delle neopromosse è in zona retrocessione, dove si trovano sorprendentemente Udinese e Sassuolo che lo scorso anno si sono classificate rispettivamente al 12° e 13° posto.

Milan, Saelemaekers verso la permanenza a Bologna

Nonostante lo stato di grazia di tutta la rosa rossoblù, una delle principali sorprese di questo Bologna è indubbiamente Alexis Saelemaekers, esterno di proprietà del Milan che sembra essere rinato sotto la guida di Thiago Motta, che ha dato molto spazio al fantasista che è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nella squadra che sembra essere ormai a un passo da una storica qualificazione in Champions League.

Considerata la brillante stagione condita con 3 gole 3 assist, il presidente Saputo vuole assicurarsi il cartellino del calciatore, e per farlo pagherà a fine stagione il riscatto di 9 milioni concordato con il Milan, che perderà un calciatore che avrebbe potuto fare comodo al prossimo tecnico rossonero la prossima stagione. L’ex calciatore del Milan potrebbe essere un’ottima pedina di scambio per arrivare non solo all’attaccante ma anche per ammortizzare qualche costo del cartellino.